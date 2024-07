Ambulantne liečených alkoholikov na Slovensku ubudlo: Niektorí si však liečbu nemôžu dovoliť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Počet pacientov prijatých pre alkohol do ústavnej liečby sa za sledované obdobie nezmenil. "Počet hospitalizovaných je stále rovnaký. Okolo 10-tisíc ľudí ročne musí byť na Slovensku prijatých na psychiatrické oddelenia pre problémy so závislosťou od alkoholu. Je to takzvaná detoxifikácia, najmä prekonanie akútnych abstinenčných stavov, alkoholických psychóz a iných. Nejde sa však o liečbu závislosti," vysvetlil Okruhlica.

Za rozhodujúce na udržanie abstinencie u ľudí so závislosťou je liečba v ambulantných programoch. Počet pacientov v tejto liečbe však na Slovensku medzi rokmi 2009 a 2022 klesol približne o jednu štvrtinu. Podľa Okruhlicu je potreba tejto liečby omnoho vyššia vzhľadom na počet ročne hospitalizovaných pre alkohol, ale aj počet pravidelných konzumentov alkoholu.

"Kapacita psychiatrických ambulancií a ešte k tomu špecializovaných je u nás veľmi napätá. Podľa našich prieskumov má pacient so závislosťou od alkoholu problém nájsť psychiatra, ktorý by ho liečil, a ak ho nájde, čaká týždne až mesiace na prvé vyšetrenie,“ uviedol Okruhlica ako jeden z dôvodov poklesu ambulantne liečených pacientov. Ako možnosť však pripúšťa aj to, že pribudlo pacientov so závislosťou od alkoholu spomedzi sociálne slabých, ktorí neplatia zdravotné poistenie.

"Ak má takýto pacient akútny stav, tak ho musia prijať na hospitalizáciu a zdravotná poisťovňa to uhradí. To vysvetľuje aj fakt, že počet pacientov v ústavnej liečbe sa nemení. Väčšina ambulantných psychiatrov sú však súkromní lekári, a tí do starostlivosti nevezmú pacienta, ktorý je neplatičom zdravotného poistenia," zhodnotil Okruhlica.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súčasnosti pije alkohol 74 percent Slovákov nad 15 rokov, čo za posledných desať rokov predstavuje nárast o osem percent.