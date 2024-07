Slovensko vysvetlilo všetky sporné otázky: Ďalšie peniaze z plánu obnovy by mali prísť do niekoľkých týždňov

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko vysvetlilo Európskej komisii všetky sporné otázky v súvislosti so 4. platbou z plánu obnovy a peniaze by tak mali prísť na účet počas niekoľkých týždňov. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD). Opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) upozornil na problémy spojené s plnením míľnikov a cieľov pre žiadosť o 5. platbu, ktorú by malo Slovensko poslať v závere tohto roka.