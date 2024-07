Po dani z bankových prevodov prišla ďalšia bomba! Poriadna rana pre všetky peňaženky: Vláda zvažuje nárast DPH

(Zdroj: Getty Images)

Zvyšovanie dane z pridanej hodnoty patrí medzi politicky nepopulárne opatrenia, ktorým sa snažia vlády vyhýbať. Pristúpiť k nej pôvodne nechcela ani súčasná vládna trojka, no aktuálne je v hre aj takéto riešenie. Pripustil to podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD). „Aj to je na stole,“ povedal pre TA3. Takéto opatrenie by sa dotklo každého jedného človeka žijúceho na Slovensku.

Davajú si načas

To, či nakoniec DPH pôjde hore, zatiaľ isté nie. V rámci koalície dohoda na opatreniach nie je. Nemá byť totiž ani na čom. Kmec priznal, že koaličné strany konsolidačný balíček zatiaľ nevideli. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) pritom sľuboval, že balík opatrení predstaví v prvej polovici tohto roka. Od marca, kedy vláda potvrdila, že sa koalícia dohodla na zdanení tabaku a sladených nápoje, čo má do rozpočtu v budúcom roku priniesť zhruba 100-tisíc eur, však žiadne ďalšie opatrenia nepredstavili. Namiesto toho na verejnosť presakujú neoverené informácie.

Špekulovalo sa o viacerých možnostiach naplnenia kasy

Minulý týždeň zarezonovala téma zavedenia dane z bankových prevodov. Nová daň sa mala podľa nepotvrdených informácií vzťahovať na širokú škálu bezhotovostných transakcií vrátane bežných prevodov z účtu na účet, výplaty miezd, platenie faktúr, platby kartou, či výberov hotovosti z bankomatov. Do rozpočtu to malo údajne priniesť okolo 550 miliónov eur, čo by bola zhruba tretina z celého konsolidačného balíčka. Opozícia takýto krok ostro skritizovala. Financmajster Kamenický však zámer zdaniť bankové prevody poprel. „Rezort financií SR momentálne pracuje na balíku konsolidačných opatrení, ktorého výsledná podoba bude známa, ako avizujeme už niekoľko týždňov, až po rokovaniach koaličnej rady. Následne budú všetky opatrenia detailne predstavené verejnosti,“ uviedol rezort. „Pred niekoľkými dňami som sedel s ministrom financií a jeho ľuďmi a môžem potvrdiť, že žiadny takýto návrh nebol nikdy na stole,“ ubezpečil aj premiér Robert Fico (Smer-SSD).

Opozičná strana SaS zasa prišla s tvrdením, že by malo prísť k zrušeniu paušálnych výdavkov a zdvihnutiu daňového zaťaženia pre živnostníkov. To však zasa dementoval šéf SNS Andrej Danko. „Verejne vyhlasujeme, že SNS nikdy počas svojej vlády nedovolí, aby sa malým a stredným podnikateľom zdvíhali dane, alebo zrušili paušálne výdavky,“ vyhlásil Danko.

Aké opatrenia vláda chystá, by sme sa mali dozvedieť v najbližších týždňoch. Presný termín však známy nie je. Na jeseň by sme pritom mali poznať už aj predbežnú podobu štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom by mali byť konsolidačné opatrenia už premietnuté. Podľa Roberta Fica by sa však na konsolidáciu verejných financií s účinnosťou od 1. januára 2025 vo výške 1,4 milardy eur mali poskladať "predovšetkým tí, ktorí na to majú.“