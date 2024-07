Premiér Fico o členstve Ukrajiny v NATO: Uviedol, kedy táto krajina vstúpi do Aliancie

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO) by viedlo k stretu NATO s Ruskou federáciou. Vo videu na sociálnej sieti to povedal predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico. Víta, že sa do záverov nedávneho samitu NATO dostala formulácia, ktorá potvrdzuje, že Ukrajina vstúpi do Aliancie len vtedy, ak s tým budú súhlasiť všetky členské štáty NATO a budú splnené všetky podmienky.