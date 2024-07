NATO poverilo Španiela Colominu koordináciou aktivít južného krídla Aliancia: Pobúrilo to taliansku vládu

NATO (Zdroj: Getty Images)

MADRID - Severoatlantická aliancia v utorok poverila španielskeho diplomata Javiera Colominu koordináciou aktivít južného krídla NATO. Pobúrilo to taliansku vládu, ktorá očakávala, že túto funkciu obsadí Talian. Informuje správa agentúry Reuters.

Colomina je zástupcom námestníka generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku. Pôsobil tiež ako osobitný zástupca NATO pre región Kaukazu a Strednej Ázie.

archívne video

Čo znamená pre Ukrajinu NATO? (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

"Regióny Blízkeho východu, severnej Afriky a Sahelu sú dôležité pre našu Alianciu," uviedol Stoltenberg vo vyhlásení k vymenovaniu Colominu na pozíciu osobitného zástupcu pre Južné susedstvo NATO. "Javier Colomina má bohaté skúsenosti s rokovaniami s partnermi NATO. Jeho vymenovanie ešte viac posilní dôležitú prácu NATO na Juhu," dodal.

Taliansky minister obrany Guido Crosetto obvinil Stoltenberga zo zrady Ríma, pretože do tejto funkcie, ktorá bola vytvorená tento mesiac na žiadosť talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, nevymenoval Taliana. Crosetto v rozhovore pre noviny La Stampa povedal, že Stoltenbergove rozhodnutie považuje za "takmer osobnú urážku".