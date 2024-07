Rezort zdravotníctva by mohol audit poplatkov v ambulanciách dokončiť do septembra

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR naďalej pracuje na audite poplatkov a doplatkov v ambulanciách. Hotový by mohol byť do septembra. Vyplýva to z vyjadrenia šéfky rezortu zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) po stredajšom (10. 7.) rokovaní vládneho kabinetu.