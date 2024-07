Fico apeluje na okamžité prímerie na Ukrajine: V opačnom prípade podľa neho hrozí strašnejší konflikt

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ak pred mierovými rokovaniami dostane prednosť ďalšia eskalácia napätia, nebuďme prekvapení z novej, podstatne strašnejšej kvality vojnového konfliktu na Ukrajine," zdôraznil. Zároveň zopakoval podporu iniciatíve maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v krátkom čase navštívil Kyjev aj Moskvu.

archívne video

Príhovor Roberta Fica na podujatí Posolstvo Cyrila a Metoda (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Mierové rokovania budú mimoriadne náročné

Mier sa podľa Fica nedá dosiahnuť žiadnymi ultimátami, ani kladením nerealistických podmienok. "Mierové rokovania budú mimoriadne náročné, ale pre celý svet bude najlepšie, ak by sa nasledujúce mesiace, možno roky vzájomného zabíjania nahradili mesiacmi ťažkých rokovaní, ktoré by viedli k spravodlivému mieru. Ten by mimoriadne dynamizoval rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ, ktorý SR na plnej čiare podporuje," doplnil.