Kontroverzie okolo osláv za 750-tisíc eur! Diplomat Weiss sa obul do Šutaja Eštoka: Nepozná našu ústavu?!

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar, TASR/Pavel Neubauer)

archívne video

Príchody politikov a známych osobností na hrad Devín pri príležitosti 1161. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Rezort obrany, ktorý návrh predkladal, uviedol, že peniaze majú byť požité na finančné zabezpečenie prenájmu areálu hradu Devín, bezpečnostných opatrení vrátane policajného, hasičského a záchranárskeho zabezpečenia a zdravotníckej pomoci, rovnako tak odpadového hospodárstva, sprievodných aktivít pre návštevníkov osláv, honorárov pre účinkujúcich i produkčného a logistického zabezpečenia podujatia. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD) nepovažuje schválenú sumu za premrštenú. „Chceme urobiť podujatie pre širokú verejnosť, navyše s celodenným programom. Minulý rok boli náklady približne polovicou tejto sumy, no týkali sa len večerného programu,“ poznamenal. Zároveň zdôraznil, že významné historické udalosti predstavujúce piliere Slovenska si zaslúžia adekvátny rozmer podujatí, ktoré ich pripomínajú.

V rámci programu sa 5. júla od 11.00 h uskutoční prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby i prípravy stredovekých jedál, návštevníci budú môcť spoznať pisársku dielňu hlaholiky. Večer sa od 21.00 h uskutoční slávnostný program s priamym prenosom STVR.

Súsošie solúnskych bratov Cyrila a Metoda (Zdroj: SITA)

Opozícia hovorí o papalášizme

Opozícia však vidí veci inak a hovorí o papalášizme. Opozičné strany PS a SaS okrem toho poukázali aj na to, že tento rok zabezpečuje oslavy Ministerstvo obrany SR, hoci vlani ich organizoval rezort kultúry. „Toto rozhodnutie je koncentrátom zvrhlosti smeráckej politiky, spôsobu, akým nakladajú s našimi peniazmi,“ povedal šéf PS Michal Šimečka. Pripomenul, že tento rok sa neslávi ani okrúhle výročie príchodu vierozvestcov. Kritizuje, že na organizáciu osláv vyčlenili takmer dvojnásobok sumy ako minulý rok, hoci štát musí v čase konsolidácie šetriť. Podľa Šimečku si treba uctiť príchod svätého Cyrila a Metoda, považuje to za dôležitý míľnik našich dejín. „Ale v tomto čase, keď štát nemá peniaze, je zadlžený a nevie sa z dlhu vyhrabať, je to papalášizmus,“ zdôraznil líder PS.

Kritická voči oslavám je aj SaS. „Takto vyzerá papalášizmus v praxi. Vláda tvrdí, že šetrí, ale realita je iná. Zatiaľ čo ľudia zápasia s vysokými cenami, nedostatkom liekov a sledujú rozpadávajúce sa mosty, koalícia si chystá oslavy za trištvrte milióna. Nie na počesť Cyrila a Metoda, ale na oslavu seba samých. Toto je výsmech bežným občanom,“ vyhlásil šéf SaS Branislav Gröhling. SaS vyzýva vládu, aby prestala zneužívať verejné financie na vlastné PR. Peniaze majú ísť podľa strany na riešenie reálnych problémov ľudí, nie na pompézne akcie pre politikov.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka nie sme sekulárny štát

Náklady na oslavy na druhej strane bránil minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok a to výrokom, ktorý vzbudil kontroverzie. Minister uviedol, že „Slovensko nie je sekulárnou krajinou.“ Pritom už v Prvej hlave Ústavy SR v Čl. 1 sa jasne píše, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

Za takéto slová skritizoval šéfa rezortu vnútra aj bývalý politik a diplomat Peter Weiss, ktorý stál pri zrode Ústavy SR. „Ak predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že Slovenská republika nie je sekulárny štát, znamená to, že buď nerozumie významu tohto pojmu, alebo nepozná našu ústavu,“ odkázal. Ak by podľa neho minister ústavu čítal, všimol by si, že jej preambula nehovorí nič o náboženstve. Píše sa v nej: „v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy.“

„Bol som pri tvorbe prvej demokratickej slovenskej ústavy a viem, ako sa rodila jej preambula. SDĽ ako sociálnodemokratická strana cieľavedome presadzovala, aby v nej nebol žiadny náboženský odkaz. Preto sa v nej hovorí o „duchovnom dedičstve“ v zmysle nadväzovania na grécko-rímsku vzdelanosť, písomníctvo, rímsku právnu kultúru a kultúru vôbec. Ak by sme neboli použili nadkonfesijný výklad cyrilometodskej tradície, protirečilo by to zásadným spôsobom citovanému zneniu prvého článku ústavy,“ vysvetlil Weiss. Ten bol podľa jeho slov reakciou na dva totalitné režimy - Slovenský štát a komunistický režim. Vysvetlil, že preto, aby sa ani jedna z týchto skúseností po Novembri nemohla zopakovať, jediným riešením bol koncept svetonázorovo a ideologicky neutrálneho, teda sekulárneho – alebo laického – štátu.

„Brojiť proti sekulárnemu štátu je nehodné predstaviteľa strany, ktorá má v názve sociálna demokracia. Sociálni demokrati od vzniku tohto politického hnutia presadzovali svetský štát – boli proti jeho náboženskému charakteru alebo jeho podriadeniu jedinej správnej ideológii,“ uviedol.

"Spochybňovať ideologicky a nábožensky neutrálny štát znamená byť tak proti odkazu SNP, v ktorom sociálni demokrati bojovali proti politickému režimu farskej republiky, ako aj proti odkazu 17. novembra, pri formovaní ktorého zohrali sociálni demokrati takisto významnú úlohu“ dodal.

V roku 2025 uplynie 1162 rokov od príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863. Cirkvou uznaný sviatok, ktorý sa vďaka aktivite banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa slávi v kresťanskom svete 5. júla, je v Slovenskej republike štátnym sviatkom.