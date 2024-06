Poslanci ukončili utorkové rokovanie, zídu sa opäť ráno

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Podľa zverejneného programu by sa mali venovať novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá ráta so zjednodušením postupov pri výrube drevín. Na opätovné prerokovanie ju poslancom vrátila ešte predchádzajúca prezidentka Zuzana Čaputová. Okrem toho by sa mal parlament v stredu venovať aj novele zákona o krajinnom plánovaní, ktorá je aktuálne v druhom čítaní a poslanci o nej rokujú v zrýchlenom režime. Počas stredy by zákonodarcovia nemali hlasovať. O prerokovaných bodoch programu by mali rozhodnúť vo štvrtok (27. 6.).