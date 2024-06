Poslanci začali rokovanie novelou zákona o ochrane prírody a krajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zákon predstavuje podľa exprezidentky zásah do ochrany prírody a krajiny, a teda aj zásah do ústavou chráneného práva na priaznivé životné prostredie. Argumentovala tiež tým, že zákon prináša významné zníženie ochrany pre dreviny, preto hrozia ťažko zvrátiteľné a dlhodobé negatívne následky. Namietala tiež nesplnenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie. Počas stredy by zákonodarcovia nemali hlasovať. O prerokovaných bodoch programu by mali rozhodnúť vo štvrtok (27. 6.).