Navrhované zmeny výpovedných dôb nie sú namierené proti zdravotníkom, uviedol Stachura

Peter Stachura (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Návrh novely Zákonníka práce, týkajúci sa úpravy výpovedných lehôt lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, nie je namierený proti zdravotníkom. Jeho cieľom je ochrana záujmov pacientov. Uviedol to poslanec Peter Stachura (KDH), ktorý úpravu predložil do Národnej rady (NR) SR. Na problematiku sa treba podľa neho pozerať komplexne.

"Uvedomujem si, že tento návrh vyvolá polemiku, som však presvedčený, že z pohľadu občana a pacientov ide o správny krok. Chceme vyvolať diskusiu na túto tému a samozrejme sme otvorení pozmeňujúcim návrhom v prípade, že by to prešlo do druhého čítania. (...) Je to nepopulárny krok, ale ak chceme úprimne začať meniť veci v našom zdravotníctve k lepšiemu, potrebujeme zabezpečiť plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrániť našich pacientov pred možnými ďalšími hromadnými výpoveďami," skonštatoval.

archívne video

Líderka eurokandidátky Miriam Lexmann (KDH): Roky bojuje s veľmocou, aby chránila Európu. Čína na ňu uvalila sankcie! (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Novela má priniesť predĺženie výpovednej lehoty lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá by sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. "Pre mladých zdravotníkov sa nič nemení a u zdravotníkov, ktorí sú pre zamestnávateľa z pohľadu pozície alebo kompetencií ťažko nahraditeľní, sa výpovedná lehota predlžuje o dva alebo maximálne štyri mesiace. Podotýkam, že stále ostáva zachovaná možnosť ukončiť pracovný pomer dohodou," podotkol poslanec. Poukázal na to, že výpovednú lehotu majú takýmto spôsobom upravenú aj v iných štátoch, napríklad v Nemecku.

Návrh novely z dielne KDH skritizovali Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, odborári v bratislavskej štátnej záchranke, Lekárske odborové združenie, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek či Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska. Viacerí z nich poukázali na možnú diskrimináciu a skritizovali absenciu komunikácie. Apelujú na poslancov, aby zmeny odmietli.