V Bratislave a okolí sa vo štvrtok ráno tvoria kolóny

Vodiči sa desať minút zdržia na bratislavskej D1 pred Prístavným mostom smerom zo Senca. Na Račianskej ulici v smere do centra v opravovanom úseku hlásia 30-minútové zdržanie. Kolóna je aj v Bratislave na Ráztočnej a Hradskej smerom do centra. Vodiči si tam postoja dokopy 20 minút.

Zelená vlna upozorňuje na kolónu na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač. Hlási zdržanie do 15 minút. Do desiatich minút si vodiči počkajú na ulici Cesta na Senec, pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú ulicu.

Kolóny sú aj v okolí Bratislavy. "V Chorvátskom Grobe sa pre práce na ceste zdržíte vo všetkých smeroch asi desať minút," uviedla Zelená vlna. Stella centrum priblížilo, že vodiči si do 15 minút postoja v úseku Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, do desiatich minút v úseku Malinovo - Most pri Bratislave.