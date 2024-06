Vodiči, pozor! Pre inauguráciu prezidenta budú v Bratislave dopravné obmedzenia

Ilustračné foto (Zdroj: NDS a.s.)

Cestná premávka pre individuálnu aj hromadnú dopravu bude vylúčená pri Redute a okolí od 7.00 do 13.30 h. Staromestská ulica bude obojsmerne uzavretá od 12.30 do 15.30 h od Mosta SNP po Hodžovo námestie pre všetku dopravu. "Zjazd bude umožnený z Mosta SNP v smere z Petržalky na Vajanského nábrežie a výjazd na Most SNP bude z nábrežia v smere do Petržalky," priblížili bratislavskí mestskí policajti.

Obmedzenie premávky bude aj v okolí Pamätníka generála M. R. Štefánika v čase od 16.00 do 17.00 h a v okolí hradu Devín v čase od 16.30 do 17.30 h. Po trase Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, diaľničný obchvat D1 v smere od Mosta SNP po Letisko M. R. Štefánika budú približne od 16.00 do 16.30 h uzatvorené cesty. Taktiež po trase Ivanka pri Dunaji, diaľničný obchvat D1 v smere od Letiska M. R. Štefánika, diaľnica D2 po križovatku s diaľnicou D4, Devínska Nová Ves a Devín v čase asi od 16.30 do 17.00 h.

Hliadky počas soboty posilní aj Mestská polícia (MsP) Bratislava. Pripomína, že obmedzenia parkovania vozidiel sa dotknú predovšetkým Starého Mesta, konkrétne Jesenského ulice, Medenej, Mostovej a Kapitulskej ulice, Námestia Ľudovíta Štúra, Rudnayovho námestia, ako aj časti ulice Palisády. Uzatvorená bude podľa MsP aj Grasalkovičova záhrada.Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby sa uvedeným úsekom vyhli a využili alternatívnu trasu. Upozorňuje aj na obmedzenia súvisiace s prevádzkou bezpilotných prostriedkov. "Počas celého dňa je potrebné sa striktne riadiť aktuálne platnými obmedzeniami vo vzdušnom priestore," doplnili policajti.