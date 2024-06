Opitý muž z Heľpy sa nechtiac postrelil do nohy jatočnou pištoľou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BREZNO - Vyšetrovateľ v Brezne začal trestné stíhanie za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami voči 39-ročnému mužovi z obce Heľpa, ktorý sa pri neopatrnej manipulácii so zbraňou postrelil do nohy. O prípade, ku ktorému došlo 8. júna, informovala v pondelok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.