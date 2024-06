MIMORIADNA tragédia na Horehroní! Alžbetka (†6) sa hrala na brehu Hrona a spadla do rieky

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj, Getty Images)

POHORELÁ - K obrovskej tragédii došlo v obci Pohorelá v okrese Brezno. 6-ročné dievčatko sa hralo na brehu Hrona, ktorý má po dažďoch vysokú hladinu a mimoriadne silný prúd. Dievčatko spadlo do rieky a keď ho našli hasiči, bolo už neskoro.

archívne video

Supercela na juhu Slovenska (Zdroj: Tip čitateľa)

Prípad zverejnili noviny.sk. Podľa ich informácií sa mala 6-ročná Alžbetka sama hrať na brehu Hrona a nešťastne spadnúť do vody. Okolnosti okolo pádu zatiaľ nie sú známe. Podľa novín si rodičia to, že niečo nie je v poriadku, všimli údajne po hodine a dievčatko začali hľadať. "Keď spadla, nikto nebol vonku. Naši chlapci boli hľadať, aj my sme boli na lúkach," ozrejmila obyvateľka tamojšej obce.

Hasiči hľadali dievčatko na vode na člne, pričom postupne prehľadávali rieku aj brehy kúsok po kúsku. Okrem hasičov zo Závadky nad Hronom a Brezna pomáhali aj dobrovoľníci. "Hľadali sme, ako sa dalo, potom ju našli policajti," priblížil pre TV Joj obyvateľ Pohorelej. "Je to veľmi veľká škoda, voda bola aj mútna, pretože veľa pršalo," dodala obyvateľka.

Podľa banskobystrickej krajskej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej bolo telo zachytené na konároch a našli ho niekoľko kilometrov za Pohorelou. Dodáva, že vo veci bola nariadená pitva a všetky okolnosti tragédie bude prešetrovať polícia.