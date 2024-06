Univerzitná nemocnica Martin podpísala zmluvu so zhotoviteľom novej nemocnice v Martine

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

MARTIN - Univerzitná nemocnica Martin (UNM) podpísala v stredu zmluvu so zhotoviteľom stavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Do verejného obstarávania sa prihlásili traja uchádzači, združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex zvíťazilo s ponukou 375 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Dodávateľ sa zaviazal hotové dielo odovzdať do 44 mesiacov od účinnosti zmluvy.