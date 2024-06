MIMORIADNE Poplach v Bratislave, dnes sa má vyliať Dunaj! Dosiahol prvý stupeň, rieky stále stúpajú

Die Hochwasser-Lage ist in Teilen Bayerns weiter kritisch, auch in Österreich steigen die Pegelstände. In Passau hat der Wasserstand der Donau in der Nacht zum Dienstag die Neun-Meter-Marke überschritten. https://t.co/ViwKyZ35Qu pic.twitter.com/Ft7mrWI7qa