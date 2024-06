Prevencia a informovanosť sú kľúčové v boji proti násiliu a zneužívaniu, poukázal Mikloško

(Zdroj: Getty Images/Tinnakorn Jorruang)

BRATISLAVA - Prevencia a informovanosť sú kľúčovými nástrojmi v boji proti násiliu či zneužívaniu. Poukázal na to komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý považuje za dôležité zapájať sa do informačných kampaní a edukačných programov, ktoré upozorňujú na utrpenie detí a pomáhajú predchádzať násiliu na nich. Pripomenul to pri príležitosti zajtrajšieho (4. 6.) Medzinárodného dňa nevinných detských obetí agresie.