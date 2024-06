Brutálny útok priamo za bieleho dňa: VIDEO Pozrite, čo spravili tínedžeri svojej spolužiačke!

Brutálny útok na spolužiačku si dievčatá aj nahrávali na mobilný telefón (Zdroj: X/@poznan_moment)

V sobotu na Krakovskej ulici v poľskom meste Poznaň došlo ku konfliktu medzi hŕstkou tínedžerov. Ako obeť si vyhliadli jednu z vrstovníčok, ktorá mala údajne slovne uraziť priateľa jednej z dievčat. Zábery, ktoré sa rozšírili aj na sociálnych sieťach zachytávajú moment ako sa bezbranné dievča ospravedlňuje svojím spolužiačkam.

Následne jej jedna z nich vrazí kolenom do tváre a zlomí jej nos. Keď sa dievča od bolesti zvalilo na zem, bitka neprestáva, ba priam naopak, bezbranné dievča dostane päsťami do tváre a kopance do brucha. Z incidentu si školáčka okrem psychickej ujmy odniesla aj zlomený nos.

Policja w Poz twierdzi, ze na Polwiejskiej nic niepokojącego sie nie dzieje. No cóż… pic.twitter.com/vA8HQDGESz — poznan_moment (@poznan_moment) June 5, 2024

Miestna polícia sa znepokojivým videom intenzívne zaoberá. Zistili totožnosť poškodenej a identifikovali páchateľov. „Jedná sa o neplnoleté vo veku 15 a 16 rokov,“ uviedla hovorkyňa polície Iwona Liszczyńska. Jedna z páchateliek bola zadržaná a do pátrania po ďalších aktérkach incidentu polícia zapojila aj verejnosť.