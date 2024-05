ŠOK! Obľúbené lyžiarske stredisko oznámilo definitívny koniec: Návštevníci to nevedia predýchať

Na snímke návštevník na sedačkovej lanovke, ktorá vedie na lyžiarske stredisko Ski Lysá (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

archívne video

Minister financií Ladislav Kamenický informuje o aktuálnych ekonomických témach (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ahojte priatelia prírody, lyžovania a bicyklov. Chceme vám s poľutovaním oznámiť, že po tomto víkende ukončíme našu činnosť na Lysej. Po veľkom úsilí a neskutočnom boji sme boli nútení zložiť zbrane. Po dvoch rokoch covidu, jednom roku nezmyselných cien energií a po rekordne teplej zime v tomto roku, kedy sa v polovici februára ukončila zimná sezóna, sme dospeli do stavu, že to už nie sme schopní ďalej ťahať sami, bez pomoci," oznámilo stredisko 28. mája na sociálnej sieti. Svojich milovaných návštevníkov preto pozýva na rozlúčku s Lysou, Hotelom Šport a sedačkovou lanovkou, ktorá sa uskutoční tento víkend od 10.00 do 18.00 h.

(Zdroj: Facebook/SKI Lysá)

Milovníci strediska sa s koncom vyrovnávajú ťažko a hľadajú možnosti

Podľa komentárov pod príspevkom je vidieť, že ľudia sa s týmto oznámením vyrovnávajú ťažko a hľadajú možnosti, ako by sa mohlo dať toto stredisko zachrániť. Navrhujú petíciu, medializovanie a rôzne iné možnosti, ktoré by dokázali zatvorenie lyžiarskeho strediska zvrátiť.

Preto ešte v poslednej možnosti požiadali majitelia strediska ľudí, aby oslovili kompetentných a pokúsili sa ešte zvrátiť rozhodnutie poslancov VÚC. "Ak sa náhodou nájde niekto, kto by prijal stredisko iba za symbolickú cenu, dajte nám vedieť. Musí to byť niekto s chuťou pokračovať v niečom, čo nás na začiatku chytilo tak veľmi za srdce a vďaka tomu sme dokázali vybudovať niečo, čomu už nikto neveril. Do strediska bolo zainvestovaných veľa súkromných peňazí a energie, preto je nám veľmi ľúto to nechať len tak. Posunieme to ďalej len za zlomok reálnej ceny strediska," dodávajú majitelia.

Návštevník sa snowboarduje počas hustej hmly v lyžiarskom areáli Ski Lysá (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

"My sme ochotní, tak ako sme to aj predkladali VÚC, pristúpiť na akúkoľvek formu pomoci, ako aj odstúpenie ešte funkčného strediska bezplatne, len aby sa nezatvorilo a cela snaha nevyšla navnivoč," konštatuje na záver stredisko.

"Stredisko prešlo rozsiahlou obnovou, vybudovali sme nový zasnežovací systém s extrémne dlhým privádzačom a zrekonštruovali sme vlek. Obnovou prešla i sedačková lanovka, ktorá je najdlhšou vo svojej triede na Slovensku. Zakúpili sme tiež jeden ratrak a dva sme opravili," povedal ešte v roku 2022 jeden z majiteľov strediska Kamil Kozma, ktorý už vtedy hovoril, ako sa pasujú s ťažkosťami kvôli nariadenia vlády. Do obnovy strediska investovali viac ako dva milióny eur.

Na snímke jeden z majiteľov lyžiarskeho strediska Ski Lysá pri Sabinove Kamil Kozma (Zdroj: TASR - Maroš Černý)

Skupina nadšencov stredisko pred piatimi rokmi postavila na nohy

Stredisko Ski Lysá pred piatimi rokmi postavila po dlhej pauze na nohy partia nadšencov, informuje Kryptomagazín. Pôvodná lanovka, ktorá nebola v prevádzke celých 10 rokov, začala opäť voziť lyžiarov. Okrem zimy sa tu vedeli zabaviť ľudia aj v lete, keďže ponúkala aj lesné traily pre cyklistov v srdci malebnej prírody Čergova a tiež možnosti turistiky. Podľa informácií na Finstate spoločnosť SPORTxLysa s. r. o, ktorá stredisko prevádzkuje, bojuje s obrovskými stratami, čo ju priviedlo k dlhom.