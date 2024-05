FOTO Pátranie po nezvestnej Hanke (33) pokračuje bez úspechu! Bojí sa o ňu aj známa bývalá spolužiačka

Hana Sipková je stále nezvestná (Zdroj: Horská záchranná služba, Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

STARÝ SMOKOVEC - Hana Sipková (33) odišla ešte v nedeľu (26. 5.) krátko po 23.00 h z rezortu Hrebienok v Starom Smokovci, z prechádzky sa však nevrátila. Odvtedy po nej niet stopy a polícia po nej vyhlásila pátranie. Do hľadania sa zapojili aj horskí záchranári, no zatiaľ bez úspechu. K jej zmiznutiu sa vyjadrila aj kandidátka do europarlamentu za Progresívne Slovensko Veronika Cifrová Ostrihoňová (35).