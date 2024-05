Pellegrini vyzýval na upokojenie spoločnosti už pred atentátom, povedal Ondruš

Premiéra Roberta Fica po streľbe previezli do nemocnice v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Slovenská politická scéna je do istej miery pripravená na zmierňovanie napätia a pre Hlas-SD je táto úloha jedným zo základných poslaní. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vyzýval na upokojenie spoločnosti dávno pred atentátom na Roberta Fica (Smer-SD), bolo to jedno z kľúčových hesiel jeho prezidentskej kampane. Povedal kandidát Hlasu-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Branislav Ondruš.