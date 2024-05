Škandál o páde vrtuľníka, ktorým letel aj Kuffa! TANAP o ich prelete chraneným územím nevedel

(Zdroj: Facebook/ This Is Slovakia/ Viktor Beránek)

Leteckí záchranári z Popradu v sobotu večer urgentne zasahovali pri Chate pod Rysmi po nahlásení pádu vrtuľníka. Na palube stroja sa v tom čase nachádzali tri osoby. Našťastie si nehoda nevyžiadal žiadne ľudské životy. Ako sa však neskôr ukázalo, zrútený stroj je ten istý, na ktorom sa pred časom po oblohe nad Malou Fatrou preháňal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Kuffa v čase pádu lietadla na palube nebol.

Hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová objasnila, že rozhodnutie na let vrtuľníka v piatom stupni ochrany prírody udeľuje Okresný úrad (OÚ) Prešov. Vedúci odboru životného prostredia OÚ Miroslav Benko uviedol, že im ako orgánu ochrany prírody a krajiny nebola doručená žiadosť o vydanie rozhodnutia na let vrtuľníkom pre žiadateľa Industry-logistik.

Upozornil tiež, že každé vydané rozhodnutie úradu, ktorým je umožnený let vrtuľníkom v chránenom území TANAP-u v tej výške nad terénom, o akej hovorí zákon o ochrane prírody a krajiny, obsahuje aj viaceré podmienky. Plánovaný let treba napríklad oznámiť Správe TANAP-u a je možné vykonať ho len mimo obdobia ochrany kamzíka, teda rodenia a vyvádzania mláďat a kamzičej ruje. "Správe TANAP-u let zo dňa 25. mája 2024 nebol oznámený," zdôraznila Obžutová.

Vyšetrovanie pádu vrtuľníka

Dodala, že vyšetrovanie pádu vrtuľníka spadá pod činnosť Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru pod Ministerstvom dopravy (MD) SR. S útvarom Správa TANAP-u aktuálne podľa hovorkyne komunikuje a je pripravená poskytnúť aj súčinnosť pri vyšetrovaní. "Nehoda je aktuálne vo fáze vyšetrovania, a preto sa k jej priebehu nemôžeme vyjadrovať," uviedla na margo pádu vrtuľníka hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková.

"Prelety vrtuľníkmi ponad chránené územia majú za následok plašenie zvierat. Kamzíky, ale i svište považujú vrtuľníky za predátory, ako napríklad orla, a prirodzene sa snažia pred nimi skryť. V dôsledku stresovej situácie môže pri snahe ukryť sa dôjsť k zraneniu zvieraťa, dokonca k jeho smrti. Obzvlášť v jarnom období, keď samice vyvádzajú mladé a po zime si hľadajú opäť potravu, je zver veľmi zraniteľná," zdôraznila Obžutová. Konkrétne následky, ktoré spôsobil víkendový pád vrtuľníka v uvedenej lokalite, budú podľa nej známe až po dôkladnom vyšetrení nehody.

(Zdroj: Facebook/ This Is Slovakia/ Viktor Beránek)

O páde vrtuľníka informovala v nedeľu (26. 5.) na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe. Spadnutý stroj lokalizovali približne 150 metrov od chaty. Po prílete záchranárov boli tri osoby z vrtuľníka v starostlivosti personálu chaty. Jedného z nich, 48-ročného muža, s úrazom hlavy a odreninami letecky transportovali do popradskej nemocnice. Zvyšní dvaja ľudia vyviazli bez zranení.