Kauza škandalózneho letu Kuffu ponad malú Fatru: Taraba už má vinníka! Za všetko má teraz pykať pilot vrtuľníka

BRATISLAVA - Pilot vrtuľníka, ktorý letel ponad územie Národného parku Malej Fatry, porušil zákon a musí znášať následky z porušenia legislatívy. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) to uviedol v reakcii na zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), že prelet porušil zákon o ochrane prírody a krajiny.

"Postup SIŽP je dôkazom toho, že príslušné orgány patriace pod Ministerstvo životného prostredia SR si robia svoju prácu poctivo a nezávisle. Zároveň však očakávam ospravedlnenie od všetkých tých, ktorí šírili bludy o možnom ovplyvňovaní kontrolných orgánov," podotkol Taraba.

Zistenia inšpekcie sú podľa ministra potvrdením toho, že rezort životného prostredia pod jeho vedením dôsledne vyšetrí každé možné porušenie zákona.

SIŽP zistila v prípade medializovaného letu vrtuľníka nad územím Národného parku Malá Fatra porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. Išlo o pracovný let štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu v súvislosti so zonáciou. Pilot nedodržal podľa SIŽP zákonom požadovanú výšku na území v piatom stupni ochrany, a to bez potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a mimoparlamentná strana Demokrati vyzývajú Kuffu, aby odstúpil z funkcie.