SNS plánuje zmeny v účtovaní za poskytnutie informácií: Čo prináša novela?

BRATISLAVA - Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by sa mohlo spoplatniť. Vyplýva to z novely, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci za SNS. Hovoria o zavedení mechanizmu, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.