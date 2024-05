Nový zákon stavia ľudí zo stoličiek: Chcú spoplatniť informácie od štátu! Mimovládky bijú na poplach

Andrej Danko a Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Taraba odkryl škandalózne míňanie peňazí na ministerstvách: Tisíce eur tečú dohodárom!

Poslanci chcú zmeniť infozákon. Ten umožňuje občanom pýtať si od štátnych úradov informácie o ich činnosti. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že ho využívajú najmä médiá a neziskovky, ktoré kontrolujú, ako štát hospodári s peniazmi občanov. "Podľa návrhu SNS by štát za odpovede na otázky mohol od pýtať peniaze. Úradníkov, ktorí majú informácie poskytovať, pritom už platíme z našich daní. Ide o nebezpečný zásah do práva na prístup k informáciám, ktorý bude mať za následok menej transparentnosti a väčší priestor pre korupciu," varuje mimovládna organizácia.

Platformy Ekofórum, Klimatická koalícia, Slovenský ochranársky snem a Špirála varujú pred porušovaním práv

Návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne poslancov SNS znevýhodňuje podľa ochranárov bežných ľudí a narúša tak ich práva. Výsledkom zmien bude porušenie práv na informácie, čo je ďalším zásahom proti demokratickým princípom garantovaným v ústave.

Jedným z predkladateľov zákona je poslanec Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Navrhovaný spôsob spoplatňovania poskytovaných informácií zapríčiní podľa platforiem zelených organizácií Ekofórum, Klimatická koalícia, Slovenský ochranársky snem a Špirála jedine to, že sociálne zraniteľní ľudia sa nebudú môcť dostať k potrebným informáciám. Samotné spoplatnenie pritom nie je problémom. Ten spočíva vo forme, ako sa určuje, a vynechaní možnosti sa proti nemu odvolať. Podľa ochranárov je toto ďalší krok vládnych poslancov, ktorého jediným cieľom je obmedziť práva všetkých a zneužívať moc na svojvoľné rozhodovanie, komu poskytne informácie a komu nie.

Je protiústavný a otvára dvere korupcii

“Základným pravidlom je, že čo nie je tajné, je verejné. Toto je protiústavný, nedemokratický a antisociálny krok. Ľudia majú na informácie o tom, čo robí štát za ich dane, ústavné právo. Po tejto novele bude každý človek musieť zvažovať, či si poskytnutie informácie môže dovoliť zaplatiť, a to v podstate druhýkrát. Úradom dáva priestor nielen zamlčovať informácie, ale v konečnom dôsledku aj na korupciu, protizákonné konanie a zneužívanie moci,” povedal zástupca Ekofóra Marcel Zajac. “Upozorňujeme, že toto je ďalší nebezpečný krok na súčasnej ceste slovenskej spoločnosti,” dodáva.

Zástupca Ekofóra Marcel Zajac (Zdroj: TASR – Jakub Kotian)

Právo na verejné informácie má podľa ústavy každý. Sú to informácie o konaní verejných inštitúcií a tie sú realizované z verejných prostriedkov. Navrhovaná novela zákona však zavádza svojvôľu v tom, za ktoré informácie by musel občan platiť, aj v možnosti stanoviť výšku sumy za požadovanú informáciu. Zavádza totiž tzv. “účelne vynaložené náklady za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií”. Možnosť odvolať sa voči nim však v novele chýba. Prijatie navrhovaných zmien by znamenalo, že za informácie by občania platili vlastne druhýkrát. Nemožnosť odvolania sa by potom viedla k porušovani práv bežných ľudí.

Matovičovci nevylúčili podanie na Ústavný súd

Poslanci NR SR z klubu hnutia Slovensko, KÚ, Za ľudí ju navrhnú v parlamente stiahnuť, nevylúčili ani podanie na Ústavný súd SR. "Vláda berie občanom ústavné právo na informácie o tom, ako šafári s ich peniazmi. Vládna koalícia chce spoplatniť prakticky akúkoľvek žiadosť o informácie, čo znamená, že väčšina občanov sa radšej nič pýtať nebude. Zákon, ktorí predložili poslanci SNS do parlamentu, vôbec neurčuje hranice poplatku, ani nehovorí o tom, aká je primeraná výška poplatku za žiadosť o informácie," uviedla poslankyňa z klubu hnutia Slovensko, KÚ, Za ľudí Veronika Remišová.

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Upozornila, že novelou sa výrazne skomplikuje prístup k informáciám, a to aj na regionálnej úrovni. Poukázala na Ústavu SR, ktorá garantuje občanom právo na informácie. "Pokladáme za protiústavné, ak si chce štátny aparát pýtať peniaze za niečo, čo občanovi zaručuje ústava," dodala.

Nový návrh infozákona

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adam Lučanský, Milan Garaj, Andrej Danko a Rudolf Huliak podali 24. mája 2024 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

V návrhu zákona sa píše, že v § 14 sa dopĺňajú ods. 6 a 7, ktoré znejú:

"(6) Ak povinná osoba bude za poskytnutie informácie požadovať úhradu, písomne oznámi túto skutočnosť spolu s výškou úhrady žiadateľovi pred poskytnutím informácie. Z oznámenia musí byť zrejmé, na základe akých skutočností a akým spôsobom bola výška úhrady povinnou osobou vyčíslená."

"(7) Poskytnutie informácie podľa odseku 6 § 14 je podmienené zaplatením úhrady požadovanej povinnou osobou. Ak žiadateľ do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia výšky požadovanej úhrady túto úhradu nezaplatí, povinná osoba žiadosť odloží. Odo dňa odoslania výzvy na zaplatenie požadovanej úhrady sa lehota podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 prerušuje a neplynie až do dňa pripísania úhrady na účet povinnej osoby.“

V § 21 ods. 1 znie: