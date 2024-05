Tínedžer brutálne zabil Blancu (†28) a vraždu nakrútil: Vysmiala ho pri sexe!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Tinnakorn Jorruang)

Od pondelka vo Frankfurte súdia 17-ročného Tunisana Mohameda Aliho S. za vraždu. Priznal sa k násilnému zabitiu ženy. Blanca C. (†28) sa so 17-ročným mladíkom zoznámila vlani v októbri v bare vo Frankfurte: Pili spolu, konzumovali kokaín – a napokon odišli do jej bytu na konsenzuálny sex.

Problémy so sexuálnym stykom

To však nefungovalo: Podľa "Bildu" mal 17-ročný mladík ťažkosti s erekciou, načo sa mu 28-ročná žena vysmiala. 1,90 metra vysoký tínedžer potom začal svoju obeť biť a dusiť a svoj čin aj nafilmoval.

Žena 17-ročného mladíka zrejme urazila. Tínedžer so slovami „Zabil som ju“ potom natočil jej mŕtvolu. Susedia zalarmovali políciu, ktorá našla telo ženy. Policajti zatkli páchateľa v byte jeho rodičov na základe tipu od svedka.

Hrozí mu až desať rokov väzenia

Mladík je teraz súdený vo Frankfurte, proces vraždy sa koná za zatvorenými dverami pre jeho vek. Podľa tagesschau.de prokuratúra predpokladá, že charakteristikami tejto vraždy sú zákernosť a nízke motívy, uviedol hovorca súdu na začiatku procesu. Páchateľovi hrozí podľa trestného zákona pre mladistvých maximálny trest desať rokov väzenia.