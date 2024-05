(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

"NR SR so zdesením a hlbokým znepokojením prijala správu o atentáte na predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie. Principiálne odmieta násilie, osobitne násilie, ktoré atentátnik zjavne spáchal iba preto, že má iný politický postoj, aký prezentuje vláda SR," uvádza sa v uznesení.

Parlament odsúdil útok na premiéra a vyzýva na nešírenie nenávisti (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Zmierňovanie napätia v spoločnosti

Parlament uznesením zároveň vyzval všetky politické subjekty, mimovládny sektor, médiá, ústavných činiteľov a verejne činné osoby na rešpektovanie volebných výsledkov a nešírenie nenávisti voči legitímnej demokratickej vláde. Apeloval na nich, aby zmierňovali napätie v spoločnosti a prestali s nenávistnou rétorikou.

Michal Šimečka o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci zároveň uznesením skonštatovali, že úloha kritických novinárov je v zdravej spoločnosti nezastupiteľnou, no ich práca musí byť založená na faktoch, nie na šírení nenávisti. "Ľudia nesmú byť terčom nenávisti kvôli svojim politickým názorom, pretože pluralita, diverzita a rešpekt k inému názoru sú základom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti," píše sa v materiáli.

Národná rada SR zároveň povzbudzuje vládny kabinet k prijatiu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré zabránia ďalším násilným politickým útokom na ústavných činiteľov a občanov SR. Predsedovi vlády želá skoré uzdravenie a čo najskorší návrat do výkonu funkcie.

Matovič praje politikom, aby zadosťučinili spoločne prijatému uzneseniu

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič praje politikom, aby zadosťučinili uzneseniu Národnej rady (NR) SR k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukázali, že chcú byť slušní. Ocenil jeho prijatie všetkými poslancami, hovorí o reparáte po neúspechu so zvolaním okrúhleho stola všetkých parlamentných strán.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Bol by som veľmi rád, aby si všetci zúčastnení politici vstúpili do svedomia a aby NR SR odteraz bola tým, čím by mala byť, piedestálom, výkladnou skriňou politiky," uviedol Matovič. Znamená to tiež podľa neho, že politici by nemali predkladať návrhy, ktorými chcú z RTVS urobiť "slúžku vládnej moci". Podotkol, že slušný politik nie je len ten, kto nepoužíva neslušné slová, ale ten, kto nepredkladá a silou nepresadzuje "neslušné zákony". Za taký považuje aj zákon, ktorým sa má meniť RTVS.

Hnutie Slovensko o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Čo sa týka pozvania prezidentky Zuzany Čaputovej a jej zvoleného nástupcu Petra Pellegriniho za okrúhly stôl, Matovič to nepovažuje za chybu. Práve naopak. Mrzí ho však, že si politici hľadali výhovorky, aby si zaň spolu nesadli. "NR SR a slovenskí politici zložili reparát, dohodli sa na uznesení a všetci prítomní zaň hlasovali," dodal. Chcel by veriť, že to bude pokračovať, no nie je optimista.

Danko ocenil jednohlasné prijatie uznesenia o odsúdení útoku na premiéra

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko ocenil, že Národná rada (NR) SR prijala jednohlasne uznesenie o odsúdení útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Zároveň informoval, že na poslaneckom grémiu sa aj v mene svojej strany ospravedlnil za emócie, ktoré nimi lomcovali tesne po útoku na Fica. SNS má podľa jeho slov prísť s návrhmi v oblasti médií a lepšieho prehľadu v diskusných fórach a online platformách.

SNS o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Danko na tlačovej konferencii avizoval začatie legislatívneho procesu, ktorý sa má týkať aj registrácie užívateľov na diskusných fórach. Treba mať podľa neho prehľad o prispievateľoch v diskusiách, ktorí napríklad schvaľujú trestné činy. Hovorí aj o zriadení tzv. národného mediálneho úradu, ktorý by mohol mať dohľad nad médiami a bude komunikovať s nadnárodnými online platformami.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Avizuje tiež úpravu vo vzťahu k médiám. "Prídeme s veľmi tvrdým zákonom na právo na ochranu osobnosti vo vzťahu k médiám. Mechanizmus bude nastavený tak, aby človek, ktorý je dotknutý na svojich právach, vedel, ktorú redakciu má kontaktovať, aby boli stanovené lehoty na opravu," vyhlásil. Redakcie by mali mať podľa neho v takýchto prípadoch čas na vysvetlenie, či si stoja za svojím uverejneným príspevkom. Ak by šlo o klamstvo či zneužitú informáciu, mali by prevádzkovatelia niesť zodpovednosť. Danko tvrdí, že nikto nechce obmedzovať médiá, no musia byť schopné obhájiť si svoje tvrdenia.