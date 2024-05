Tomáš Taraba avizuje zmeny pri novele zákona o ochrane prírody: Má zjednodušiť výrub drevín

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Oproti existujúcemu návrhu novely by sa mala okrem iného upraviť povinnosť nahlasovania výrubu, a to konkrétne v ochrannom pásme prírody druhého a tretieho stupňa. Tam by malo byť nahlásenie výrubu povinné, a to 15 dní pred jeho začiatkom.

archívne video

Tlačová konferencia ministra Richarda Takáča a ministra Tomáša Tarabu nad obcou Stavanisko (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Okresný úrad by tak mal podľa Tarabu možnosť preskúmať, či sa v lokalite nenachádzajú biotopy, na ktoré sa možnosť výrubu nevzťahuje. "Toto spresníme a posilníme oproti existujúcemu návrhu zákona, ale s tým, že ak do 15 dní nepríde k vyjadreniu úradu, berie sa to za súhlasné stanovisko," poznamenal.

Návrh ráta so zjednodušením výrubu drevín

Novele zákona o ochrane prírody a krajiny sa parlament venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh ráta so zjednodušením výrubu drevín. Upravuje viaceré prípady, keď by sa nemusel vyžadovať súhlas na výrub stromov či krovitých porastov. Envirorezort to považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom aj na zníženie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.