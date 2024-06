Podľa ministra je Slovensko skládková veľmoc: Experti sa pozreli na dáta! Opakovaná lož sa nemusí stať pravdou

(Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba v minulosti vyhlásil, že Slovensko je skládková veľmoc a skládkovanie je najprimitívnejší spôsob spracovania odpadov. Na jeho tvrdenia sa detailnejšie pozrela mimovládka Priatelia Zeme, podľa ktorej je to iba konštatovanie bez akýchkoľvek dôkazov a zdrojov.

archívne video

Rezorty životného prostredia a vnútra sa dohodli na efektívnejšej spolupráci pri odhaľovaní environmentálnej kriminality (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa združenia Priatelia Zeme je dôvodom takýchto tvrdení iba očierniť predchádzajúce aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, spochybniť význam pripravovaných aktivít, neznalosť problematiky, politický alebo ekonomický profit.píše neziskovka v tlačovej správe.

Podľa mimovládky si stačí pozrieť oficiálne informácie z viacerých zdrojov, vypracované správy o odpadovom hospodárstve jednotlivých krajín, štatistické údaje Eurostatu alebo národných štatistických úradov, ktoré sú voľne dostupné na internete. „Pomôžeme si citátom Stana Radiča: 'Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou – kým sa nad ňou aspoň raz nezamyslíme'. Ak sa spoločne zamyslíme, tak zistíme, že Slovensko na tom nie je v odpadovom hospodárstve tak zle, určite nie sme žiadna „čierna diera“ a nastolené trendy postupne „prinášajú svoje ovocie,“ tvrdia ochranári životného prostredia.

Koľko skládok odpadu máme na Slovensku?

Podľa dostupných údajov máme na Slovensku prevádzkovaných 81 skládok odpadov. Z toho – 65 na komunálne odpady, 8 na nebezpečné odpady a 8 na inertný odpad. Eurostat v minulosti zverejnil počty skládok odpadov v jednotlivých členských krajinách EÚ, pričom za rok 2020 bolo Slovensko na 18. mieste s najnižším počtom skládok. „V porovnaní s inými európskymi krajinami nie je Slovensko v počte skládok odpadov žiadnou veľmocou. Je zjavné, že počet skládok nie je ukazovateľ, ktorý by vypovedal o úrovni odpadového hospodárstva v tom-ktorom štáte. Dôležitý je však fakt, že nech si vyberieme akúkoľvek cestu v odpadovom hospodárstve, nie je ju možné realizovať bez skládok odpadov,“ uviedol Branislav Moňok zo združenia Priatelia Zeme.

(Zdroj: Eurostat, Priatelia Zeme)

V roku 2021 sme na Slovensku uložili na skládky odpadov 2,58 mil. ton odpadu (cca 475 kg/obyv.), čo je 20,3 % z celkového množstva vzniknutého odpadu. Pre porovnanie, v Rakúsku bolo na skládky uložených 37,87 % z celkového množstva vzniknutých odpadov a v Nórsku 19,9%.

V recyklácii patríme medzi najlepších

Ukladanie odpadu na skládky odpadov však nie je jediným ukazovateľom vyspelosti v odpadovom hospodárstve. Otázkou vždy zostáva, že keď sme odpad neuložili na skládky odpadov, čo sme s ním urobili? Celkom zaujímavo vyznieva porovnanie miery recyklácie jednotlivých členských krajín EÚ v roku 2020, kde sa Slovensko umiestnilo na 3. mieste.

(Zdroj: Eurostat, Priatelia Zeme)

Ako sme teda dopadli v skládkovaní odpadov v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ? Vôbec nie tak katastrofálne ako sme vykresľovaní vo vyjadreniach o Slovensku ako skládkovej veľmoci. „Priatelia Zeme – SPZ v žiadnom prípade neobhajujú skládkovanie odpadov. Chceme len poukázať na fakt, že presun odpadov zo skládok do spaľovní odpadov je krok nesprávnym smerom. Jedno aj druhé je riešením tzv. „na konci potrubia“. To znamená, že by malo nasledovať až keď vyčerpáme všetky možnosti predchádzania vzniku odpadov, prípravy na opätovné použitie a recyklácie. Na Slovensku sme ešte všetky možnosti nevyčerpali,“ dodal Moňok.