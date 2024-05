PRIESKUM Atentát na premiéra rozprúdil vášne! Ľudia požadujú vyvodenie zodpovednosti: Kto by mal odstúpiť?

Atentát na premiéra Roberta Fica počas výjazdu rokovania vlády SR v Handlovej. (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

BRATISLAVA - Atentát na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica zasiahol celé Slovensko. Mnohí požadujú, aby bola v tejto súvislosti vyvodená zodpovednosť. Kto by mal podľa prieskumu odstúpiť zo svojej funkcie?

Až 63% ľudí si podľa prieskumu agentúry SCIO myslí, že by riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií mal zobrať zodpovednosť za zásah bezpečnostných zložiek pri atentáte na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a rezignovať. Len 42,9% ľudí očakáva rezignáciu Ministra vnútra Slovenskej republiky Matúša Šutaja Eštoka. Ešte menej oslovených, a to len 39,8% ľudí si myslí, že by rezignovať mal prezident polície.

archívne video

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

(Zdroj: agentúra SCIO)

"Celý prieskum vo veľkej miere ukazuje, aká rozdelená je slovenská spoločnost' a aké rozdielne je vnímanie tragickej udalosti minulého týždňa priaznivcami opozície a koalície s drobnou výnimkou, ktorou je práve vyvodenie zodpovednosti voči riaditeľovi ochranky" uviedol na margo prieskumu bývalý politik, dnes spoluzakladateľ agentúry SCIO a jej hlavný analytik Martin Klus.

Okrem toho sa respondentov pýtali, kto je najviac zodpovedný za polarizáciu spoločnosti, ktorá vyústila do atentátu na premiéra. Z dát vyplýva, že vzájomné obviňovanie koalícia a opozície pomerne presne kopíruje aj preferencie občanov voči jednotlivým politickým stranám.

"Nechali sme respondentov obodovať najväčšiu a najmenšiu mieru zodpovednosti za spoločenskú radikalizáciu vedúcu k hanebnému aktu, ktorý sa odohral minulý týždeň v Handlovej a jednoznačne z neho vyplýva, že voliči koalície obviňujú opozíciu a naopak. Dôležitú zodpovednost' však šast' verejnosti pripisuje aj médiám (najvyššou a druhou najvyššou známkou zodpovednosti ich označilo 44,1 % respondentov), alternatívnym resp. konšpiračným médiám (36,6 %) a sociálnym sieťam (26,5 %), pričom aj tu je zrejmé rozdelenie spoločnosti na fanúšikov opozície a koalície", dopinil Klus. Agentúra SCIO prieskum realizovala na vzorke tisí respondentov v dňoch 17-20. mája 2024.