Prvý PRIESKUM po atentáte na premiéra zamiešal poradím: Eurovoľby by vyhral Smer pred PS

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian, TASR/Pavel Neubauer, Getty Images)

BRATISLAVA - Voľby do Európskeho parlamentu by podľa najnovšieho prieskumu nevyhral doterajší líder Progresívne Slovensko (PS), ale s tesným náskokom Smer-SD. Tretie miesto by s výrazným odstupom obsadil Hlas-SD a štvrtá by skončila Republika. Pohorela by napríklad koaličná SNS či Demokrati.

Vyplýva to z predvolebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N. Ten sa z väčšej časti realizoval po atentáte na Roberta Fica. Kým doteraz väčšina prieskumov favorizovala PS, tentokrát by voľby do europarlamentu vyhral Smer-SD so ziskom 24,4 percenta hlasov. Druhé by tesne skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 23,5 percenta hlasov a nasledovala by strana Hlas-SD so ziskom 10,3 percenta.

archívne video

Kandidátku Smeru-SD povedie M. Beňová, nasleduje Ľ. Blaha a E. Kaliňák (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

SNS by pohorela

Republiku, ktorá skončila v prieskume ako štvrtá najpreferovanejšia strana, by volilo 9 percent voličov, KDH by získalo 7,1 percenta, SaS 5,7 percenta a Slovensko 5,3 percenta hlasov. Pod piatimi percentami skončili Maďarská aliancia (4,8 percenta), SNS (4 percenta) i Demokrati (3,4 percenta) Zisk ostatných kandidujúcich strán by skončil pod dvoma percentami.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V prípade uvedených výsledkov by sa 15 mandátov pre SR v EP rozdelilo nasledovne: Smer a PS by mali v europarlamente po štyroch zástupcov. Hlas a Republika by získali po dva mandáty. Po jednom svojom zástupcovi by sa podarilo dostať do EP aj KDH, SaS a hnutiu Slovensku. Zber dát sa uskutočnil medzi 14. a 21. májom.