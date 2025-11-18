Nefunkčná čistička, chemikálie aj rabovanie: Areál skrachovanej Bukózy je podľa úradov časovanou bombou

VRANOV NAD TOPĽOU – Kedysi významný priemyselný areál, dnes miesto plné rizík. V opustených objektoch skrachovanej Bukózy sa mieša ekologická hrozba s neustálym rabovaním. Úrady hovoria o časovanej bombe, ktorá môže ohroziť ľudí aj rieku Ondava.
Areál Bukózy skrýva chemické látky neznámeho množstva aj zloženia. Tie zostali v nádržiach a halách po bývalej výrobe a ich stav nikto systematicky nekontroluje. Problémom je aj nefunkčná čistiareň odpadových vôd, čierne skládky a odkalisko pri Ondave.
STVR upozornila, že pred pár dňami unikol z veľkokapacitnej nádoby tzv. biely lúh. Zachytila ho síce havarijná nádrž, no incident opäť otvoril otázku, čo všetko sa na mieste nachádza. Na minulotýždňovom krízovom štábe vystúpili aj správcovia konkurzných podstát Bukocelu a Bukózy Holding.
„Snažia sa urobiť všetky kroky, aby bola látka odstránená, ale v podstate nemajú na to financie,“ uviedla prednostka Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Monika Lešková. Zároveň dodala varovanie, ktoré znepokojuje miestnych aj odborníkov: "Nevieme, aký je tam objem tých chemických látok, aké látky, nemáme žiadny zoznam, čo sa stane v prípade zmiešania, v prípade zmeny počasia.“
Ministerstvo životného prostredia pre STVR odkázalo, že konať musí okresný úrad:
„V zmysle platnej legislatívy je prevádzkovateľom aj správca konkurznej podstaty, ktorý je povinný prijať potrebné opatrenia.“
Slovenská inšpekcia životného prostredia informovala, že správcu už vyzvala na konkrétny krok: „Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zároveň vyzvala správcu konkurznej podstaty na zabezpečenie odčerpania obsahu havarijnej nádrže.“
Zlodej spadol do šachty, tridsať ľudí ho vyťahovalo
Popri ekologickej záťaži riešia úrady aj bezpečnosť. Podľa TV JOJ je areál pravidelne terčom zlodejov, ktorí odnášajú kovový materiál a káble. V utorok došlo k vážnemu incidentu. Jeden z páchateľov spadol do niekoľkometrovej šachty. „Bola tam vytvorená živá reťaz, tento človek bol z tejto šachty vytiahnutý s vážnym zranením,“ potvrdil predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Ján Fenčák.
Incident sa podľa televízie odohral presne v čase, keď na druhom konci areálu prebiehala kontrola inšpekcie životného prostredia. Fenčák zároveň dodal, že región potrebuje pomoc štátu. „Budeme požadovať, aby tam bolo naliatych viac financií. Budeme žiadať štát, aby do toho zasiahol,“ uviedol.