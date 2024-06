V Prahe protestujú akademici: Žiadajú navýšenie rozpočtu a hrozia štrajkom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA(AP Photo/Darko Vojinovic))

Podľa iniciatívy Hodina pravdy, ktorá protest organizuje, nie sú ohrozené len humanitné a sociálne fakulty, ale v kríze je celý systém. "Žiadame navýšenie inštitucionálnych prostriedkov na VŠ vo výške 11 miliárd ročne a plán na stabilizáciu financovania na obdobie 2025-2030," uviedli akademici. Nízke mzdy podľa ich slov znižujú kvalitu vyučovania aj vedy.

Okrem iných na proteste vystúpila aj rektorka Univerzity Karlovej Milena Králíčková. "Prečo je tak zásadné, aby sme sa bili o to, aby vysoké školy mali dostatočné financovanie a dôstojné mzdy? Investícia do vzdelávania, výskumu, vedy a inovácií je niečo, čo posúva celú našu spoločnosť," zdôraznila Králíčková. Dodala, že ak sa má v ČR všetkým dariť lepšie, je nevynutná investícia do vzdelania.

Poslancom chcú rozoslať list

Protest sa koná pred plánovaným rokovaním Poslaneckej snemovne o rozpočte na rok 2025. Vysokoškolskí pedagógovia dúfajú, že s kapitolou týkajúcou sa školstva je ešte možné niečo urobiť. Poslancom chcú rozoslať list s upozornením na situáciu vo vysokom školstve a požiadavkou, aby apelovali na vládu, nech urgentnú situáciu okamžite rieši. Poukázali pritom na zvyšujúci sa záujem o vysokoškolské vzdelanie a silné populačné ročníky, ktoré sú aktuálne na stredných školách.

Demonštranti sa z Námestia Jana Palacha vydali na pochod okolo Úradu vlády, ktorý chcú ukončiť pred sídlom ministerstva školstva. S protestmi plánujú pokračovať až do stabilizovania financií a zvažujú aj štrajk.Akademici naposledy protestovali vlani v októbri, ich požiadavky vtedy minister školstva Mikuláš Bek označil za nereálne. Teraz im rozpočet navýšiť chce o šesť miliárd korún. Presvedčiť však musí nielen ministra financií, ale celú vládu.