Povýšenie vojakov či návrh koncepcie strategickej komunikácie: Toto sú veci, ktoré schválila vláda

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Účelom dokumentu je aj eliminácia absencie systémového ukotvenia mechanizmu koordinovanej strategickej komunikácie, ktorá umožnila najmä zahraničným a tuzemským mimovládnym organizáciám svojvoľne realizovať strategickú komunikáciu štátu bez prebrania zodpovednosti za jej dosahy na slovenskú spoločnosť," uvádza sa v predkladacej správe.

archívne video

Boris Susko hovorí k rokovaniu vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Riadenie a realizácia strategickej komunikácie bude prebiehať predovšetkým v pôsobnosti štátnej a verejnej správy. Implementácia koncepcie stanovuje základné východiská a princípy strategickej komunikácie a zároveň navrhuje mechanizmus medzirezortnej koordinácie ministerstiev a Úradu vlády SR.

Vláda navrhla do generálskych hodností menovať alebo povýšiť štyroch vojakov

Vláda v stredu navrhla do generálskych hodností vymenovať alebo povýšiť štyroch vojakov. Vyplýva to zo schváleného materiálu. Plukovníci Pavol Šebík a Aurel Sabó by mali byť vymenovaní do vojenskej hodnosti brigádny generál. Brigádnych generálov Jaroslava Kráma a Juraja Štefanku by mali povýšiť za generálmajorov.

Podľa Ústavy SR vymenúva a povyšuje generálov prezident Slovenskej republiky. Návrhy predkladá hlave štátu vláda na návrh ministra obrany.

SPP bude do Chemes Humenné dodávať energie, aj keď si nesplní záväzky

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel bude do firmy Chemes v Humennom dodávať plyn a elektrinu, aj keď si firma nebude plniť svoje zmluvné záväzky. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý v stredu schválila vláda. Chemes je totiž rozhodujúcim výrobcom tepla pre odberateľov v meste Humenné a samospráva nemá pripravené záložné riešenie.

"Prerušenie dodávok tepla by bolo obzvlášť nebezpečné v prebiehajúcej vykurovacej sezóne pre odberateľov v bytovom sektore," uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli. Chemes totiž zásobuje teplom systém centralizovaného zásobovania teplom prevádzkovaný spoločnosťou Humenská energetická spoločnosť. Tá zabezpečuje následnú dodávku tepla do vyše 70 % domácností v meste Humenné a do podstatnej časti objektov verejného sektoru. Prerušením dodávok tepla presahujúcom 24 hodín by podľa rezortu mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu systému centralizovaného zásobovania teplom a rozsiahlym hospodárskym škodám.

Administratívne kapacity PPA sa pre vyhodnocovanie projektov navýšia

Administratívne kapacity Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa pre oblasť vyhodnocovania, kontroly verejného obstarávania a implementácie projektových opatrení Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2022 do konca tohto roka navýšia. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý schválila vláda.

"Cieľom predloženého návrhu je v čo najkratšom čase zabezpečiť väčší počet administratívnych kapacít pre PPA a zároveň zefektívniť proces vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), kontroly verejného obstarávania, zmenového konania a administrácie žiadostí o platbu," priblížilo agroministerstvo.

Návrh predpokladá dočasné navýšenie administratívnych kapacít PPA na obdobie apríl až december 2024

Vzhľadom na veľký počet nevyhodnotených žiadostí o poskytnutie NFP a očakávaný prísun žiadostí o platbu, žiadostí o zmenu a očakávaný prísun podkladov k verejnému obstarávaniu je podľa agrorezortu potrebné dočasne posilniť administratívne kapacity PPA.

Pre kritickú situáciu v čerpaní PRV na roky 2014 až 2022 (čerpanie 62,77 %) navrhuje MPRV zabezpečiť potrebné administratívne kapacity PPA prostredníctvom dočasného preloženia štátnych zamestnancov alebo zamestnancov z orgány štátnej správy administrujúcich poskytovanie NFP. Návrh predpokladá dočasné navýšenie administratívnych kapacít PPA na obdobie apríl 2024 až december 2024.