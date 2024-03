Finančná správa SR mení sadzobník služieb: Platiť začne od 1. apríla

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Marko Erd)

BRATISLAVA - Od 1. apríla sa menia sadzby vybraných služieb poskytovaných finančnou správou (FS). Od tohto dátumu totiž do účinnosti vstúpi novela zákona o správnych poplatkoch. Žiadosti o spoplatnené podanie je potrebné uhradiť v plnej výške v deň podania, najneskôr však do 31. marca 2024. Vo štvrtok o tom informovala Drahomíra Adamčíková z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR.

"Neuhradené správne poplatky do 31. marca 2024 už nie je potrebné platiť, ale FS po 1. apríli 2024 zašle subjektu výzvu na zaplatenie správneho poplatku s novou sadzbou sumy," uviedla FS.

archívne video

Finančná správa predstavila novú aplikáciu na overovanie pokladničných dokladov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Pripomenula, že správne poplatky je možné uhrádzať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Na to však musí mať poplatník aktivovanú schránku na ÚPVS. Uhradiť takto možno poplatky celkovo za 32 poskytovaných služieb, ich zoznam možno nájsť na ÚPVS cez ponuku "Nájsť službu".

Požiadať elektronicky o spoplatnenú službu možno aj po prihlásení sa na portál FS (PFS) cez formulár Všeobecné podanie pre finančnú správu. "Ak je podanie realizované z PFS, príkaz na úhradu sa vygeneruje aj do elektronickej schránky na PFS aj do schránky na ÚPVS. Ak je podanie realizované z ÚPVS, tak príkaz na úhradu sa vygeneruje len do elektronickej schránky na ÚPVS," doplnila FS s tým, že príkaz na úhradu obsahuje informáciu aj pre iné formy platby.