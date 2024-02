Poslanci ukončili piatkové rokovanie diskusiou o daňovom bonuse

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Matky detí do 15 rokov by podľa návrhu novely mohli získať nový daňový bonus v sume 100 eur mesačne. Vďaka tomu by platili nižšiu daň z príjmu. Nárok na nový bonus by mala matka vyživovaného dieťaťa, ktoré s ňou žije v domácnosti, do dovŕšenia 15 rokov.

Uplatniť by ho mohla na príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti. Daňový bonus na matku by sa dal uplatniť spolu s tradičným daňovým bonusom, ako aj daňovým bonusom na zaplatené úroky z úveru na bývanie. Ak by bola daň matky nižšia ako súčet týchto bonusov, rozdiel by jej mal správca dane vrátiť ako preplatok. Poslanci sa zídu opäť v utorok (27. 2.) o 9.00 h. Čaká ich ešte niekoľko neprerokovaných bodov programu. V tento deň by poslanci už aj mali hlasovať o prerokovaných bodoch programu.