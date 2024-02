Vláda schválila zámer rezortu školstva odkúpiť tento bývalý hotel

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) po rokovaní vysvetlil, že odkúpením chce zachovať lukratívny majetok vo vlastníctve štátu.

archívne video

Z financií sme vybavili veľa učební, avizuje riaditeľ SPŠE v Piešťanoch Kolník (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Rezort je jedným zo zakladateľov Nadácie Intenda, ktorá hotel vlastní. Prevádzkovateľom hotela je dcérska spoločnosť nadácie - Hotely mládeže Slovakia. "Dostal som informáciu, že pred dvomi - tromi týždňami odsúhlasila správna rada nadácie odpredaj bývalého hotela Junior v Jasnej ako súčasť vysporiadania súdneho sporu. Oznámil som, že rezort je pripravený odkúpiť tento majetok za hodnotu určenú znaleckým posudkom," uviedol Drucker.

Znalecká hodnota objektu i pozemkov bola stanovená na 3,3 milióna eur, časť z tejto sumy vo výške viac ako 1,4 milióna eur má pokryť nároky bývalého staviteľa hotela, ktorý so svojím nárokom voči HMS uspel u prvostupňového súdu. Zvyšok odkupnej sumy má ostať v majetku nadácie. "Takto by prišlo k vysporiadaniu, v prípade, že sa potvrdí rozhodnutie súdu, no zároveň by sme neprišli o vysoko lukratívny majetok, tá stavba samotná nemá takú hodnotu, ale tie pozemky áno," uviedol Drucker. Keďže súdny spor stále prebieha, bod prerokovala vláda v utajenom režime.