Daňové priznanie je pri hypotéke pre podnikateľov kľúčové

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Podnikatelia, ktorí uvažujú nad hypotékou, by nemali zabúdať, že banky ich príjmy preverujú prísnejšie. U živnostníkov a spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným (s. r. o.) skúmajú aj daňové priznania a účtovné výkazy. Optimalizácia daní pritom môže cestu k hypotéke výrazne sťažiť alebo aj prekaziť, upozorňuje riaditeľka pre úvery FinGO.sk Eva Šablová. Na podanie daňového priznania v tradičnom termíne ostávajú niečo viac ako tri týždne, tento rok to treba stihnúť do 2. apríla.