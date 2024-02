Šipoš aj Krúpa sa obávajú reputačného rizika pre SIS po krokoch vlády

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zmeny vedenia Slovenskej informačnej služby (SIS) obídením kompetencie prezidenta krajiny a zmenou štatútu tajnej služby by mohli predstavovať reputačné riziko pre našu tajnú službu. Myslia si to poslanci Národnej rady (NR) SR Michal Šipoš (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) a Juraj Krúpa (SaS). Obaja sa pýtajú aj na odborné predpoklady súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara, ktorého vláda na post riaditeľa SIS nominovala.

"Idú hlava-nehlava, je to valec zo Súmračnej a nezastavia sa pred ničím. Je to obrovská hanba a nečudoval by som sa, keby nás ostatné tajné služby z okolitých krajín vylúčili z úzkej spolupráce," povedal Šipoš v súvislosti s prípadnou zmenou štatútu SIS tak, aby vláda mohla dosadiť svoje vedenie tajnej služby bez zapojenia prezidenta krajiny.

Šipoš dodal, že hnutie Slovensko považuje Gašpara za nevhodného kandidáta na takúto pozíciu. Poukázal aj na to, že je synom poslanca Tibora Gašpara, ktorý aktuálne čelí obvineniu zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Pýta sa aj na postoj lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, ktorý avizoval, že nepodporí zmenu zákona o SIS tak, aby sa prezidentovi krajiny brali kompetencie.

Renomé SIS

"Idú to meniť takým spôsobom, ktorý jednoducho nemá obdoby a nemá obdoby ani v žiadnej demokratickej krajine, v žiadnej krajine našich partnerov," podotkol Krúpa. Myslí si, že toto značne poškodí renomé SIS. Zatiaľ však nemá detailné informácie o zmene štatútu, dokument nevidel, no chce sa naň pýtať. Predpokladá však, že vláda chce meniť štatút SIS tak, aby mohol námestník poverený riadením tajnej služby všetky kompetencie odovzdať inému námestníkovi. Tým by sa podľa neho mohol stať práve Pavol Gašpar.

Krúpa sa rovnako pýta na odbornú kvalifikáciu a predpoklady vládneho nominanta na takúto závažnú funkciu. Poukázal aj na jeho rodinný vzťah s Tiborom Gašparom a aj na výroky z tzv. poľovníckej chaty. Krúpovi preto nestačí argument, že nominant vlády má dôveru premiéra. Obáva sa takisto využitia SIS na prípadné politické ciele.