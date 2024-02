Poplach na východe: V sprchách útočí smrtiaca baktéria! Prípad škôlkarky z Košíc vystrašil rodičov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KOŠICE - Každý to dnes pozná - samé prechladnutia, teploty, nádcha či kašeľ. V Košiciach sa jedna rodina však musela trápiť so závažnejším ochorením. Malú škôlkarku trápil kašeľ a vysoké teploty, ktoré ustúpili, ale opäť sa po pár dňoch vrátili a to aj napriek užívaniu antibiotík. Matka preto požiadala o výtery a krvné testy. Výsledky ukázali, že dievčatko malo baktériu Legionella pneumophila, ktorá spôsobuje legionársku chorobu. Matka potom začala zisťovať, ako mohlo k nakazeniu dôjsť.