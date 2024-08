Odborníci upozorňujú na nárast nebezpečnej choroby: Ochorenie môže prebiehať v dvoch formách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V tomto roku, do 23. mája, na Slovensku zaznamenali 53 hlásených prípadov legionárskej choroby. K rovnakému dátumu bolo hlásených aj 16 prípadov pontiackej horúčky. Potvrdili to z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Poukázali na to, že od roku 2018 sledujú postupný nárast ochorenia legionelóza, ktorý prebieha vo forme legionárskej choroby alebo pontiackej horúčky, ale vlani počet ochorení klesol.