Extrémne počasie u našich susedov: Ortuť teplomerov vystúpila na jarné hodnoty! Teploty prekonali storočné rekordy

PRAHA - Teplotné rekordy pre 10. február dnes padli zhruba na tretine dlhodobo meracích staníc v krajine. Najteplejšie bolo v Lednici na Břeclavsku, kde meteorológovia namerali 15,5 stupňa Celzia. O dve desatiny stupňa chladnejšie bolo v Strážnici na Hodonínsku a na 15,1 stupňa Celzia sa teplota dostala vo Frýdlante v Čechách. ČTK to povedal meteorológ Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Teplé počasie a západ slnka vohnalo do ulíc množstvo turistov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Rekordné hodnoty pre 10. február dnes prepisovalo 59 zo 167 staníc, ktoré merajú teplotu aspoň 30 rokov. Boli medzi nimi aj štyri miesta s viac ako storočnými záznamami. V Opave dnes namerali 13,4 stupňa Celzia, bolo tam tak najteplejšie od začiatku meraní spred 144 rokov.

Vo Vsetíne sa dnešný deň zapísal s 12,6 stupňa do čela historických tabuliek siahajúcich 122 rokov do minulosti. Rekordne teplý desiaty februárový deň zaznamenala aj Bystřica pod Hostýnom na Kroměřížsku so 110-ročnou históriou, dnes tam bolo 13,8 stupňa Celzia.

Nezvyčajne vysoké teploty

Na februárne nezvyčajne vysoké teploty zaznamenali meteorológovia v Česku aj v niekoľkých predchádzajúcich dňoch. V piatok rekordy padli na štvrtine zo 165 staníc, ktoré fungujú už 30 rokov. Najteplejšie bolo v stredoslovenských Dobřichoviciach, kde namerali 14,1 stupňa Celzia. ČHMÚ v piatok na sieti X uviedol, že sa tento týždeň s veľkou pravdepodobnosťou stane najteplejším obdobím v prvej dekáde februára minimálne od roku 1931.

Nedeľa už také vysoké teploty ako dnes zrejme neprinesie

Podľa predpovede ČHMÚ bude prevažne zatiahnuto s občasným dažďom, ktorý popoludní v horských oblastiach na západe a juhozápade Česka bude so snehom. Najvyššie denné teploty budú medzi siedmimi až 11 stupňami Celzia, na horách v 1000 metroch okolo piatich stupňov.

V dôsledku ďalších zrážok budú v nedeľu znovu stúpať hladiny niektorých tokov. V povodí horného Labe a hornej Moravy až po Moravskú Sázavu očakávajú hydrológovia prekročenie druhého, teda prostredného stupňa povodňovej aktivity, uviedli na facebooku. Dnes popoludní platil druhý stupeň na Labi v Nemčiciach na Pardubicku, na ďalších viac ako 20 miestach hladina riek dosahovala prvý, najnižší stupeň povodňovej aktivity.

Aj na Slovensku

Mimoriadne teplo bolo aj na Slovensku, kde na mnohých miestach presiahli teploty aj 15 stupňov Celzia. Meteorológovia predpokladali, že na niektorých miestach presiahne aj 20 stupňov Celzia. Pocitovú teplotu však znižoval silný vietor, ktorý fúkal takmer na celom Slovensku. "Celú našu oblasť dnes čaká mimoriadne teplý deň, lokálne aj s výraznejším prekonávaním denných rekordov. Keďže teplota najmä na juhozápade Slovenska ojedinele presiahne 18 °C, dnešný deň sa môže zaradiť k najteplejším zimným dňom zaznamenaným v histórii meraní na území Slovenska (19-20 °C). Smerom na juh od nášho územia však teplota s vysokou pravdepodobnosťou presiahne aj 20 °C," informovali meteorológovia na sociálnej sieti.