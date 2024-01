Pri Bratislave zúri vysoko infekčné ochorenie: Pozor na tieto príznaky! To nie je všetko, valí sa na nás TÁTO pohroma

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Aj keď to vyzeralo tak, že choroby sú konečne na ústupe, všetko je inak. Opäť je na Slovensku veľa chorých. Okrem dospelých však choroby trápia aj detí. No nie je to len chrípka a COVID, ktoré v súčasnosti zúria v našej spoločnosti. V obci pri Bratislave má byť rozšírený aj šarlach. Odborníci však upozorňujú na to, že za hranicami zúria aj osýpky. Tie rovnako môžu byť pre časť populácie nebezpečné.