Šimečka tvrdo kritizuje Ficovu vládu! Alarmujúce zmeny vo verejnom obstarávaní: Vytvoria priestor na korupciu

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda pripravuje novelou o verejnom obstarávaní (VO) radikálne zmeny, ktoré vytvoria priestor na klientelizmus, korupciu a netransparentnosť. Zvyšuje ňou limity, do ktorých sa môžu zákazky zadávať do súťaže bez možnosti dotknutých strán brániť sa. Zároveň sa radikálne znižujú pokuty za porušenie zákona. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.