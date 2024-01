Fico nepodporí vstup Ukrajiny do NATO: Bude to začiatok tretej svetovej vojny, vyhlásil premiér

archívne video

Spolupráca V4 bola úmyselne znefunkčnená, je to tragédia, hovorí Fico (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Ukrajinu označil za skorumpovanú krajinu, v ktorej sa stráca západná pomoc, a ako nereálne odmietol snahy Kyjeva oslobodiť územia okupované Ruskom. Denník Ukrajina pravda výroky komentoval ako "škandalózne". "Hanbím sa za takéhoto premiéra," povedal predák slovenskej opozície Michal Šimečka.

"Idem (na rokovanie so Šmyhalom) s humanitárnou pomocou. Potvrdzujem, že žiadne zbrane nedostane, pokiaľ ide o slovenskú armádu a štátne zásoby, a poviem mu, že sú veci, na ktoré máme úplne, ale úplne iný názor," vyhlásil Fico.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Pokiaľ ide o vstup do EÚ, my ich rešpektujeme, a však musí splniť podmienky a nie že politicky vstúpi do únie krajina, ktorá absolútne neplní žiadne požiadavky. Poviem mu, že som proti členstvu Ukrajiny v NATO, že ho budem vetovať a blokovať, pretože to je základ pre tretiu svetovú vojnu a nič iné, "povedal slovenský premiér.

Slovak premier says he will block Ukraine's membership in NATO



According to Robert Fico, this will mean the beginning of the Third World War:



"I will say that I am against Ukraine's membership in NATO, that I will use the right of veto and block it, because it will be the basis… pic.twitter.com/9CzkqQzmUW