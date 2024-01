Vyhrážal sa spolužiakom, že ich postrieľa: Polícia mladíka obvinila

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook-Policie ČR)

Osemnásťročný stredoškolák pred svojimi spolužiakmi uviedol, že chodí na strelnicu a má zbraň, konkrétne revolver. Ten prinesie do školy a vystrieľa to tam. Taktiež povedal, že história sa zopakuje. Následne jeden zo spolužiakov, ktorý to počul, nahlásil uvedenú vec riaditeľovi školy.

"Týmto konaním sa obvinený skupine obyvateľov (spolužiakom) vyhrážal smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou a čin spáchal závažnejším spôsobom konania - so zbraňou," informuje polícia.

Privolaná policajná hliadka mladíkovi obmedzila osobnú slobodu a umiestnila ho do policajnej cely. Polícia podala návrh na väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd. V prípade dokázania viny hrozí mladíkovi až trojročné väzenie.