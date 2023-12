Rašiho tvrdý odkaz: Remišová nevedela čerpať eurofondy, na rezorte nechala len nábytky za desiatky tisíc!

Veronika Remišová, Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

Keby pani Remišová aspoň trochu rozumela práci, ktorú robila ako vicepremiérka zodpovedná za eurofondy tri a pol roka, dnešnú tlačovú konferenciu by nemohla zorganizovať, povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Ako povedal, hoci konečný účet "za vyčíňanie pani Remišovej" v eurofondoch ešte nemá rezort uzavretý, v Integrovanom regionálnom operačnom programe zazmluvnila podľa neho projekty o takmer pol miliardy eur viac, ako mala k dispozícií finančné zdroje. „Ak ich prijímatelia dokončia, túto sumu bude musieť Slovenská republika preplatiť zo štátneho rozpočtu,“ upozornil Raši a dodal, že v tomto prípade zvažuje voči Remišovej trestnoprávne dôsledky.

Podľa bývalej šéfky rezortu zazmluvnenie väčšieho objemu prostriedkov priamo odporúča Európska komisia a to preto, aby sa vyčerpali všetky peniaze a na konci zostala nejaká rezerva.

„Pani Remišovej by som rád vysvetlil, že eurofondy nemôže medzi operačnými programami presúvať ako sa jej zachce, preto máme viac ako jednu miliardu eur stále nevyčerpanú. Nie je pravda ani to, že pani Remišová vyrokovala v Bruseli presunutie 1,4 miliardy eur na pomoc s energiami, keďže schválenie viac ako 400 miliónov eur z tejto pomoci urobila Európska komisia až pred niekoľkými dňami,“ upozornil Raši.

„Kým pani Remišová v priemere mesačne čerpala 168 mil. eur, nám sa v novembri podarilo vyčerpať 400 miliónov a za prvý decembrový týždeň suma čerpania prevyšuje 300 mil. eur,“ upozornil Raši a dodal, že viac ako rok pravidelne ministerku Remišovú upozorňoval, že eurofondy treba čerpať rýchlejšie. Ona však podľa neho namiesto toho riešila, ako si zariadi luxusnú kanceláriu. „Po pani Remišovej na ministerstve zostala len osemtisícová sedačka, 15-tisícový stôl a štvornásobne predražené vešiaky a tiež nevypovedateľné predražené nájomné zmluvy,“ upozornil Raši a dodal, že okrem toho zanechala kopec pokút, ktoré za jej neprofesionalitu na ministerstvo postupne prichádzajú.

Exministerka sa obula aj do vzťahu súčasného kabinetu k regiónom. "Oklamali regióny, oklamali samosprávy, oklamali starostov a primátorov, pretože jeden z prvých zákonov, ktorý vládna koalícia predložila do parlamentu, o tom teraz budeme rokovať, sa týka kompetencií samospráv a podľa ich návrhu štát sa chce starať ešte aj do toho, ako a kde na dedine si postavia miestnu cestu," tvrdí. To podľa nej nie je dialóg, ale arogancia.

„Ako si pani Remišová dovoľuje povedať, že my sme oklamali starostov a primátorov? Od prvého dňa na ministerstve riešime ich problémy, ktoré Remišová spôsobila a to už nehovorím ani o tom, že jej vlastný štátny tajomník Vladimír Ledecký povedal, že nikdy od nej nepočul slovné spojenie - regionálny rozvoj. Pre nás sú na rozdiel od Remišovej zástupcovia samospráv partneri, o čom svedčí aj prvý pracovný kongres s komunálnymi lídrami, ktorý ministerstvo organizuje budúci pondelok,“ uzavrel Raši. Dodal, že na ostatné útoky Matovičovej pravej ruky nemá zmysel reagovať, lebo na rozdiel od nej sa pomoci regiónom venuje každý deň.