Štát by mal prispieť na zvýšené splátky úverov najviac 150 eurami mesačne

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Štát by mal oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť pri jeho refixácii na bývanie. Výška príspevku ako novej štátnej sociálnej dávky by mala byť 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň navrhuje Národnej rade (NR) SR prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní.