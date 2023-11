Tohtoročné Vianoce sa predražia, TAKTO stúpli ceny v obchodoch! Slováci sa počas sviatkov neváhajú zadlžiť

(Zdroj: Getty Images)

Mimo potravín a tovarov každodennej potreby tak medziročne zdraželi aj položky, ktoré sú v nákupných košíkoch počas bežného roka skôr výnimkou. Šperky, knihy, hračky či elektronika však boli infláciou a všadeprítomným zdražovaním zasiahnuté úplne rovnako.

Vianočnú atmosféru bez štedrovečernej večere, zákuskov a iných pochúťok si dnes už nik nevie ani len predstaviť. Zdražovanie sa však dotklo najmä potravín. Vianočný nákup by sa tak mohol predražiť takmer o 10 percent. Ceny tak najviac narástli najmä pri cukrovinkách a čokoláde.

„Tam ten nárast je aktuálne o 18 percent, ale 12 percent si priplácame napríklad aj za chlieb a obilniny a taktiež aj za ryby a morské plody. Potom drahšie nás vychádzajú aj mliečne výrobky o takmer osem percent, napríklad za mäso, mäsové výrobky tam si priplácame vyše deväť percent,“ povedala pre RTVS analytička Eva Sadovská.

„Budeme platiť viac za drogériu, tam je to viac ako 8 percent, priplatíme si aj za knihy, tam je ten medziročný nárast aktuálne o 5,4 percenta, hračky sú drahšie o 4,5 percenta, ale napríklad kávovar, mobilný telefón, alebo aj počítač, tak za to si priplácame 2-3 percent oproti minulému roku,“ dodala analytička.

Ani nárast cien však mnohých ľudí od nákupov neodradil. Niektoré domácnosti si na nákup darčekov pod stromček dokonca požičiavajú. „Ľudia vždy by mali zodpovedne pristupovať k tomu, že aké úvery si zoberú, ako budú tie úvery nastavené. Pretože nie je to len ten prvý moment, že si niečo možno za tie peniaze kúpim, ale to bremeno treba niečo v podstate dlhú dobu,“ uviedol pre portál riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák.

Podľa Mateja Dobiša, výkonného riaditeľa Finančného Kompasu sú už tradičným problémom Vianoc spotrebiteľské úvery. Ľudia si podľa neho neuvedomujú, aké úvery požívajú. „Najčastejšie sa používa či už povolené prečerpanie účtu, alebo kreditná karta, vzhľadom na to, že sa dajú jednoduchšie vybaviť a ľahšie sa s nimi operuje,“ dodal odborník na financie portálu FinGO.sk Zoltán Čikes. Tieto úvery sú však často nevýhodné, pričom niekedy sú poskytované s 11 až 20-percentným úrokom.